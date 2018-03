Atalanta, Gasperini: "Pochi margini di errore con l'Hellas Verona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Hellas Verona in programma nel pomeriggio di domenica al Bentegodi. "Abbiamo pochi margini di errore, le partite in questo momento sono complicate per tutti: la lotta è aperta su tutti i fronti. Domani per noi è la terza gara in una settimana e non è certamente un vantaggio: dobbiamo interpretare bene questa sfida, giocandola con fiducia e la voglia massima di fare risultato".