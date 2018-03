Atalanta, Gasperini: "Prestazione notevole e vittoria importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato a Rai Sport la vittoria contro il Verona: “È stata una vittoria molto importante, alla vigilia era una gara più complicato di quello che poi è stata in campo. Oggi la partita si è messa bene subito, la prestazione è stata notevole. Cristante? Credo che nel calcio moderno il ruolo di regista sia limitato a pochissimi, lui è un centrocampista completo, fa bene entrambe le fasi, non è solo un realizzatore, è resistente, fa molta strada ed è molto bravo a recuperare palla. Lo vedo ancora in grande evoluzione, può darci delle soddisfazioni”.

Su Gomez e Ilicic: “Per me è un’ottima giornata, per la classifica e per i nostri attaccanti. È sempre positivo che segnino. Ilicic è sempre stato un giocatore dotato, quest’anno però ha la continuità che altri anni non aveva. È inserito nella squadra, nella città. Gioca con concentrazione e vuole raggiungere traguardi importanti con questa maglia. La qualità è riconosciuta da tutti”.