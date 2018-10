Atalanta, Gasperini: "Speriamo sia la svolta. Tre punti che danno morale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria netta sul campo del Chievo. "Venivamo da un periodo scioccante di risultati, mi sarei accontentato di vincere anche con minor scarto. E' chiaro che dopo che loro sono rimasti in dieci abbiamo spinto perchè nel calcio non si sa mai, il Chievo poi ha perso fiducia ed entusiasmo. Stavamo raccogliendo poco, speriamo sia una buona svolta. Oggi Ilicic ci ha dato qualità come Gomez, è chiaro che loro insieme a Barrow si ritrovano più facilmente dando la possibilità agli altri di inserirsi in area di rigore. Intanto questi sono tre punti che fanno morale, era una partita delicata e l'abbiamo giocata bene. Il campionato ancora è molto lungo, non dobbiamo più perdere partite come fatto recentemente. Ilicic? In questi due anni ci sta dando una buona duttilità, lo fa sempre con grande disponibilità. Chiaro che la continuità non è mai stato il suo forte".