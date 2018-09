Atalanta, Gasperini su Ilicic: "Si sta allenando, non ha difficoltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è attesa per Josip Ilicic, uno dei giocatori di maggiore qualità in casa Atalanta, ma frenato in quest'avvio di stagione da un'infiammazione alla bocca. Quando tornerà in campo? Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato anche di questo: "Si è allenato durante la sosta. Non ha avuto problemi muscolari quindi ora, risolto i suoi problemi, non ha difficoltà di recupero se non quella atletica dopo i medicinali. Domani sarà convocato".