Atalanta, Gasperini: "Torneo equilibrato, possiamo puntare in alto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così la vittoria per 3-1 contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Puntiamo allo scudetto (ride, ndr). Siamo in compagnia di grandi squadre, tutte possono lottare per l’Europa League e magari per il quarto posto. E’ un torneo equilibrato, non ne ricordo uno così stretto in classifica. E a noi va bene così, abbiamo ampi margini di miglioramento e nell’arco della stagione possiamo ulteriormente crescere. Zapata? Se realizza come ha fatto oggi, è più facile vincere le partite. Sta vivendo un buon momento, ha fatto bene anche col Napoli. Sta trovando una buona condizione, per noi è un valore aggiunto”.

Sulla prestazione: “Quest’anno abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, con personalità e sicurezza. A volte un po’ lenti, ma i concetti son sempre stati quelli giusti. Qualche acciacco ci è pesato, pian piano stiamo recuperando tutti. Problemi iniziali? Abbiamo faticato a trovare il sostituto di Cristante, ci son state gare in cui non abbiamo trovato la via del gol. Poi abbiamo trovato questa soluzione con gli esterni più alti…”.

Sulla filosofia di gioco: “Con alcuni siamo qui da qualche anno, soprattutto il reparto centrale e la difesa. Hanno fatto loro questi concetti. Oggi Toloi è stato straordinario, ha trovato una fantastica fiducia nel gioco”.