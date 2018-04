Atalanta, Gasperini: "Una squadra molto forte nella testa e nelle gambe"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto al termine del match vinto contro il Torino (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Sesto posto di nuovo. Sembrava una meta lontana.

"Il sesto posto era insperato, ma ci arriviamo al momento giusto. Ci sono quattro partite importanti. Ma oggi è stato un grande passo".

Questa Atalanta non perde la sua natura, nonostante le assenze.

"Questo è un gruppo solido, le assenze pesano e speriamo di recuperare qualcuno. Non è cambiato nulla, chi è sceso in campo ha portato freschezza ed energia. Una squadra molto forte nella testa e nelle gambe".

Si è arrabbiato sul gol subito?

"Forse è stata la miglior partita della stagione, per tanti motivi. Il gol mi ha fatto arrabbiare, ma lo rivedrò. La reazione è stata forte".

De Roon era felice. Lei?

"Anche io sono felice come lui e come il pubblico. Quello che ci circonda a Bergamo non è facile da trovare da altre parti. Oggi lo Stadio era pieno di entusiasmo, lo avvertiamo. Oggi era una giornata calda, non era semplice".

Con lo stadio sarà ancora meglio?

"Sarà un punto fantastico, la città non vede l’ora. C’è una grandissima identità con la squadra, lo stadio sarà un gioiello per tutti. La società vorrebbe farlo subito, ma la burocrazia ritarda".