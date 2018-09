Atalanta, Gollini: "Fondamentale fare punti. Adesso voltiamo pagina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha parlato al termine del pareggio contro il Milan: "Questo pareggio vale tanto perché venivamo da un momento non bello. Ci tenevamo tanto ad uscire da San Siro con dei punti. Tutti ci meritavamo un risultato positivo per invertire la rotta dopo tre partite difficili. Mi ha fatto piacere vedere questo spirito dei miei compagni. Abbiamo fatto una partita di grande intensità, la cosa più importante era fare punti. Ora continuiamo su questa strada. Purtroppo Higuain ha fatto un grande gol, in difesa qualcosa non ha funzionato ma stiamo lavorando. Dobbiamo andare avanti a testa alta e avere fiducia. Voltato pagina? Ci sono delle cose che non possiamo controllare, abbiamo preso delle grandi batoste che probabilmente ci hanno fatto veramente male. La cosa più difficile era metterle da parte da un punto di vista mentale perché fisicamente siamo sempre stati bene. L'importante abbiamo fatto una grande prestazione che deve darci la spinta per continuare così e trovare un po' di risultati".