Atalanta, Gomez: "Quando riesci a sbloccarti diventa tutto più facile"

Il Papu Gomez ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN dopo il roboante successo corsaro dell'Atalanta contro il Chievo: "Quando riesci a sbloccarti tutto diventa più facile. Anche nelle altre partite abbiamo fatto bene ma non riuscivamo a segnare, oggi sono entrati quasi tutti i nostri tiri. Quello che mancava nel tridente era avvicinarsi e giocare più insieme, a volte giocavamo coralmente anche a centrocampo, ma non insieme con gli attaccanti. Oggi Ilicic e Barrow, ma anche quelli che sono entrati dopo, si sono trovati molto bene. Sappiamo quello che Ilicic può darci, quando sta bene e si trovano in campo tre quattro giocatori importanti e di qualità diventa tutto più facile. Spero di far gol il prima possibile, per mia moglie e per Milo che nasce il cinque novembre".