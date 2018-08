Atalanta, Gomez: "Superiori al Copenhagen, sistemeremo la mira"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pari per 0-0 contro il Copenhagen nell'andata dei playoff di Europa League, Alejandro Gomez ha commentato la prestazione dell'Atalanta attraverso il microfono di Sky Sport. “Abbiamo giocato bene, abbiamo concesso quasi nulla. E' mancato il gol che in altre gare abbiamo fatto, nelle ultime partite abbiamo segnato tanto. Cosa fare al ritorno? Loro hanno concesso tanto, non so quante volte siamo arrivati in porta. Bisogna aggiustare la mira e fare gol, sono fiducioso per il ritorno. Siamo superiori, l'abbiamo dimostrato. Su questo campo è difficile giocare a calcio, noi l'abbiamo fatto. È mancato solo il gol”, le parole del Papu al termine della sfida disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.