Atalanta, Gosens: “Peccato non aver segnato, lo faremo tra sette giorni”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pari per 0-0 contro il Copenhagen nell'andata dei playoff di Europa League, Robin Gosens ha commentato la prestazione dell'Atalanta attraverso il microfono di Sky Sport. “Abbiamo disputato una buona gara su un campo abbastanza difficile. Non abbiamo segnato, è un peccato ma c'è fiducia per fare bene tra una settimana. Andremo in Danimarca per superare il turno, i nostri avversari - ha detto - hanno avuto solo una occasione da rete mentre noi abbiamo cercato il tiro in 10-15 occasioni. Non abbiamo segnato, dovremo farlo tra sette giorni.

Sarà difficile preparare la sfida contro la Roma in campionato? “Noi pensiamo sempre a una gara alla volta, ora prepariamo la sfida i giallorossi. Sarà un avversario difficile da sfidare, poi penseremo alla partita contro il Copenhagen”.