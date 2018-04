Atalanta, Gosens: "Bella vittoria, gol dedicato alla squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens ha commentato il successo contro il Torino ai microfoni del canale ufficiale della società: "Una partita molto importante. E' una bella vittoria, sono molto felice per il gol e per la squadra. La dedica? Voglio dedicare questo gol alla squadra perchè anche quando non ho giocato mi hanno aiutato sempre. Questo gol è per i compagni".