Atalanta, Gosens: "Europa League travolgente, vogliamo riprovarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il laterale dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato dell'ambientamento in Italia e della voglia di tornare in Europa: "Difficoltà d'ambientamento? Abbastanza, per la lingua e soprattutto per il modulo e un calcio che non conoscevo. In Olanda non avevo mai giocato con la difesa a 4, si privilegia la tecnica ma non la parte fisica. E non c’è l’attenzione per la tattica che hanno gli allenatori in Italia. Titolare? Spero di avere ancora più spazio, ho studiato e dimostrato di sapere cosa vuole Gasperini da me". Sul percorso in Europa League: "La maggioranza di noi non aveva esperienza internazionale. È stata una cosa travolgente. E non posso dimenticare la mia prima partita in Germania, contro il Borussia Dortmund. Un vero spettacolo: il muro giallo contro il muro nerazzurro. Ora siamo pronti a riprovarci".