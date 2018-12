© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andare in una big? Penso all'Atalanta, qui mi piace tutto". A dirlo è Hans Hateboer, esterno olandese della Dea, nel corso di una chiacchierata allo store del club bergamasco. Parole ricapitolate oggi da La Gazzetta dello Sport che spiega come il giocaotre sia stato seguito in passato dal Valencia e oggi dalla Lazio. Ma che l'Atalanta continua a ritenere incedibile.