Atalanta, i due tenori Gomez e Ilicic incantano. In attesa di Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocatori come Josip Ilicic e Alejandro Gomez mancherebbero a chiunque, figuriamoci ad una squadra come l’Atalanta. Il loro ritorno, peraltro a livelli incredibili, ha evidenziato un netto cambio di passo della compagine nerazzurra già nella sfida col Milan: gol (due davvero stupendi) e tante giocate nello stretto che hanno incantato i presenti al Gewiss Stadium. I due tenori incantano, in attesa ovviamente di Duvan Zapata: il colombiano vuole riprendersi dopo due mesi e mezzo di stop, ma deve fare la differenza in questo 2020. Manca ancora un pochino per vedere i tre tenori all'opera, ma quando si esibiranno ci sarà ancor più spettacolo.

BAILA CON IL PAPU - Il sorriso fotografa una giornata inizia bene e chiusa nel miglior modo possibile. Tunnel prima della conclusione, ormai diventato un piacevole vizio per il Papu, e gol ad un incolpevole Donnarumma. Gomez è tornato non solo per le reti messe a segno, ma anche per un carisma che trascina tutti i compagni. La qualità poi, è indiscutibile: l’argentino fa ballare Gasperini sotto la curva e negli spogliatoi e il tecnico di Grugliasco sembra essere più contento che mai.

PROFESSOR ILICIC - L’andamento è sempre lo stesso, il modo di dribblare anche: ma quando Josip Ilicic è in giornata si vede qualcosa di diverso nella solita andatura caracollata che spesso fa innervosire anche i tifosi della Dea. La scintilla, la giocata, il dribbling secco, tutti gesti che fanno parte di un bagaglio culturale calcistico che solo pochi giocatori hanno. Se poi scatta quella scintilla con un pizzico di continuità in più, i tre tenori (al momento due) possono cantare i migliori brani del repertorio musicale mondiale. Dopo quanto visto contro il Milan, porsi dei limiti sarebbe alquanto riduttivo.