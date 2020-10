Atalanta, il ko di Caldara in chiave mercato: perché non è stato sostituito?

vedi letture

Il problema dei difensori centrali risale allo scorso anno, ma mai come in questa stagione può essere un fattore chiave per un'Atalanta che non si pone limiti. Rispetto ai quattro centrali contati della scorsa stagione c'è l'alternativa Sutalo, ma la coperta rimane inevitabilmente corta: un difensore come il classe 1994 fa sempre comodo, anche perché lo stesso Caldara inizia ad accumulare un'esperienza non da poco. I nerazzurri si ritrovano ora senza una pedina fondamentale: le alternative non mancano, ma vista la gravità e i tempi dell'infortunio, accusato qualche giorno prima della chiusura del mercato, la domanda sorge spontanea: perché Mattia Caldara non è stato sostituito?

ALMENO 3 MESI DI STOP - La lesione parziale del legamento ha costretto il difensore all'intervento chirurgico: al momento nessuno si sbilancia sui tempi di recupero, ma ci vorranno almeno tre mesi. Prima di gennaio il centrale azzurro non tornerà in campo, tradotto in partite vuol dire 17 match con un difensore in meno: nel computo totale pesa parecchio anche perché i tempi potrebbero allungarsi. Quando si sta fuori per così tanto tempo è necessario recuperare la forma sotto ogni punto di vista.

POCHE ALTERNATIVE - Le alternative non mancano, i titolari sono quattro ovvero Palomino, Toloi, Djimsiti e Romero. Per le partite di campionato ci sarà Sutalo (non inserito nella lista UEFA), ma la coperta è troppa corta, soprattutto per le sfide di Champions League. Molti si chiedono il motivo per il quale Caldara non sia stato rimpiazzato, visto l'infortunio subito a mercato ancora aperto. Molto probabilmente la società ha effettuato una stima fin troppo ottimistica sulle condizioni del centrale, che ora rischia di star fuori per molto tempo. Le alternative potrebbero arrivare dalla Primavera, ma in una stagione simile - con la possibilità di migliorarsi ancora - serviva almeno un altro giocatore in quel ruolo. Per il momento Gasperini dovrà adattarsi, senza dimenticare i dovuti scongiuri per preservare i colleghi di reparto di Caldara.