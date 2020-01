© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande protagonista della sfida contro il Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic: “Stiamo facendo bene, poi se i gol arrivano è merito di tutta la squadra. Sicuramente è stata una delle partite migliori fatte quest’anno. Oggi sembrava tutto facile, ma non è stato così. Siamo stati bravi noi a mettere in difficoltà il Torino. Oggi abbiamo creato tanto perché loro non riuscivano a rientrare, anche per questo abbiamo segnato sette gol. Voglio vincere tanto con questa società e voglio dare tutto fino alla fine. Abbiamo avuto anche dei momenti bui come quello contro la SPAL, ma ci sono stati anche tanti momenti positivi. L’obiettivo di gol stagionale? È il primo anno in cui non mi sono posto nessun obiettivo. Voglio ripetere quanto fatto lo scorso anno come squadra. Ho già raggiunto il mio record personale e spero di farne ancora tanti quest’anno”.