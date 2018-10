Atalanta in vantaggio a Verona: 1-0 sul Chievo, gran botta di De Roon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta in vantaggio a Verona: 1-0 sul Chievo dopo 25 minuti. Gran gol di Marten de Roon, che da fuori area ribatte con una botta violenta la respinta della difesa clivense sul tiro-cross di Ilicic. Primo gol in questa stagione per l'olandese, vantaggio meritato per l'Atalanta che fin qui aveva tenuto il pallino del gioco e creato diverse occasioni da rete, trovandola al quarto d'ora con Ilicic in evidente posizione di fuorigioco. Nulla da eccepire, ovviamente, sulla stecca di De Roon: Chievo-Atalanta 0-1.