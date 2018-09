Atalanta, L. Percassi: "Obiettivo Europa? No, puntiamo alla salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Tuttosport per Luca Percassi, ad dell'Atalanta, che fa il punto sull'avvio di stagione della formazione di Gian Piero Gasperini: "Simao dispiaciuto dal risultato di lunedì. La partita si è giocata dopo la sosta e queste gare sono sempre particolari. E' stata una partita che si è decisa in due episodi, ci può stare ma ora dobbiamo pensare al futuro. Zero gol in tre gare? Io ho molta fiducia in questa squadra. Sono ragazzi che non lasciano niente al caso e sono allenati da un tecnico di cui tutti conosciamo il valore. Obiettivo Europa League? L'obiettivo principale è la salvezza. Ci sarà molta più bagarre rispetto agli scorsi anni".