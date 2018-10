Atalanta, la Bundesliga chiama Hateboer: c'è l'Hoffenheim

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

ChievoVerona, 23 calciatori convocati per la sfida al Milan

Inter, distrazione muscolare per Brozovic: out con la SPAL

Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

Italia femminile, Gama out per la Svezia

Parma, i convocati di D'Aversa: out Gervinho, Inglese e Dimarco

Lazio, accertamenti per Durmisi: possibile lussazione al braccio destro

Cagliari-Bologna, Dessena e Okwonkwo entrano in campo già ammoniti

Atalanta, i convocati per la Sampdoria: c'è Masiello

DIRETTA BUNDES - Succede di tutto a Dortmund, Borussia ok

Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: ancora out Caldara

La Bundes chiama Hans Hateboer . Come riporta Sportmediaset , l'Hoffenheim starebbe seguendo con grande attenzione il laterale dell'Atalanta. Il classe '94, cercato con forza dal Valencia quest'estate, finora ha collezionato nove presenze e due gol tra Serie A e preliminare di Europa League.

