Atalanta, le novità in lista Champions del PSG: fuori Cavani e Meunier, torna Choupo-Moting

vedi letture

Thomas Tuchel, come noto, perde due big in vista della sfida all'Atalanta e più in generale della fase finale di Champions League. Nella lista presentata dal club per la competizione, infatti, spiccano le uscite di Edinson Cavani e Thomas Meunier, entrambi svincolati il 30 giugno. Rientra Eric Maxim Choupo-Moting, escluso dopo la fase a gironi per qualche stop di troppo: con lui il giovane difensore Mitchel Bakker.