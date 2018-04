Atalanta, lo stadio cambia nome: si chiamerà Gewiss Arena

© foto di Claudia Marrone

L'Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo è pronto a cambiare nome. Tuttosport in edicola fa sapere che, a partire dalla stagione 2019-20, lo stadio dell'Atalanta si chiamerà Gewiss Arena. La multinazionale dell'impiantistica elettrica, con sede a Cenate Sotto (in provincia di Bergamo), ha trovato un accordo con il presidente Antonio Percassi per la sponsorizzazione della Dea, dando il nome allo stadio che il club ha acquistato lo scorso ottobre dal Comune.