© foto di Federico De Luca

"Firmerei per i preliminari di Europa League". Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, sulla stagione nerazzurra. "La finale di Coppa Italia? In famiglia non ci pensiamo perché ci viene da piangere. In un campionato ci sono sempre un paio di gare storte, quando riesci a non perderle va già bene" riporta L'Eco di Bergamo.