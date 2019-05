© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È iniziata come una partita destinata a finire con tanti gol, ma per ora non è così: Atalanta-Genoa è sullo 0-0 al 45', quando le due squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo. I bergamaschi hanno tenuto il pallino di gioco (67% di possesso palla), ma non sono stati bravi nel velocizzarlo e soprattutto nel concretizzarlo. Due gol realizzati, ma entrambi annullati (giustamente) per fuorigioco di Duvan Zapata. Molto attenta la squadra di Prandelli, che si chiude e riparte affidandosi a Lapadula, sfruttando anche la macchinosità dei padroni di casa per creare un paio di pericoli nel finale di questo primo tempo. Concluso, appunto, senza gol. 0-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Atalanta e Genoa al 45'.