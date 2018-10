Atalanta, Mancini: "Tre punti che ci fanno respirare in classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale al termine della vittoria contro il Chievo Verona al Bentegodi: "Vittoria super importante, ci mancava e ci serviva. Siamo molto soddisfatti della prestazione e del lavoro del gruppo. Goleada? L'abbiamo portata noi verso questo risultato. Il gol subito alla fine dispiace e ci rode anche se forse non era neanche rigore. Accontentiamoci della vittoria. Tre punti che ci sbloccano? Ci fanno respirare in classifica, ma quando fai delle prestazioni buone senza vincere dispiace. Meglio così, portare a casa tre punti dà fiducia al gruppo e ci fa salire in classifica".