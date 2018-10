Atalanta, Mancini: "Vittoria super importante: ora più tranquilli"

ROMA, FURIA PALLOTTA: BALDINI EVITA IL RITIRO. IL FROSINONE VA AVANTI CON LONGO. MILAN, LA SETTIMANA DI BONAVENTURA. MANCINI: “TANTI GIOVANI ITALIANI, VOGLIO FARLI DIVERTIRE” - Perdere contro la SPAL, in casa, con una prestazione tremenda, non è andato giù a James Pallotta, furibondo...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre

Lazio, Luiz Felipe: "Vittoria che ci dà fiducia in vista di OM e Inter"

Inter, Icardi: "Siamo tutti leader. A Barcellona per vincere"

Inter, la garra charrua di Vecino: "I gol nel finale non sono un caso"

Milan, Biglia: "Sconfitta che brucia per com'è arrivata"

Milan, Gattuso: "Sofferto fisicità interista. Classifica? Non brutta"

Napoli, Koulibaly: "Tre gol, tre punti e zero reti subite. Avanti così"

Inter, Icardi: "Presto per lo Scudetto, obiettivo Champions"

Lazio, Correa: "Grande gioia per la vittoria, ma restiamo sul pezzo"

Higuain, anche la cabala ti abbandona. Non sei più uomo derby

Da Vecino contro la Lazio a Icardi nel derby. Inter regina del last minute

Il Milan e il coraggio che manca per tornare grande

Milan e Juve, in Francia sicuri: Rabiot rinnoverà a breve col PSG

Buffon: "In Francia grande accoglienza. Giusto fermarsi con la Juve"

Il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini ha commentato così la goleada di oggi contro il Chievo: "Questa vittoria è super importante, ci mancava e ci serviva per stare più tranquilli. Siamo molto soddisfatti del risultato e della prestazione della squadra". Lo riportano i canali ufficiali della Dea.

