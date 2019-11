Atalanta, Marino: "Fallo da ultimo uomo su Barrow, Irrati andava aiutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Sampdoria, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Gasperini non si è presentato alla stampa? Il fallo da ultimo uomo su Barrow, era evidente, lo abbiamo visto tutti e quindi ha preferito esprimere il suo rammarico che era evidente. Mi dispiace perché Irrati è un ottimo arbitro, andava aiutato, anche l'assistente in linea poteva intervenire. Anche oggi l'Atalanta è scesa a Marassi per vincere. Il possesso palla era 70-30 prima del rosso e anche in inferiorità numerica è rimasto tale, anche in 10 abbiamo cercato di vincere contro una squadra che voleva fare almeno un punto E' una classifica importante, ci sta dando soddisfazioni, vogliamo continuare questo percorso di crescita anche in Champions League".