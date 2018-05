Atalanta, Marino: "Gasperini molto dispiaciuto per la vicenda Pairetto"

© foto di Federico De Luca

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

L’obiettivo primario è non perdere oggi?

"È vietatissimo, ce lo siamo detti anche in settimana. L’Atalanta deve giocare da Atalanta: dobbiamo rimanere concentrati su tutto".

Qual è la posizione della società sulla vicenda Pairetto?

"Il mister è dispiaciuto. Rischiamo di tornare in Europa, sarebbe storia per questa società, Oggi per l’ennesima volta lo Stadio è pieno. Dobbiamo rimanere concentrati e capire il dispiacere del mister".

Sarà l'ultima di Caldara. È anche l’ultima di Cristante?

"Oggi è Bryan è concentratissimo. È un giocatore su cui ci sono tante società. Fa parte del gioco, vedremo quest’estate".

State diventando un club di riferimento. Sarete in grado di trattenere giocatori importanti?

"Fa parte della tradizione dell’Atalanta raccogliere dal settore giovanile. Noi abbiamo grande attenzioni al bilancio, non possiamo competere con altre piazze. Anche al nostra tifoseria è abituata".