Atalanta, mercoledì incontro con Cristante. Roma alla finestra

Mercoledì la dirigenza dell'Atalanta incontrerà il centrocampista Bryan Cristante per fare il punto sul futuro con il giocatore che comunicherà di aver scelto la Roma per la prossima stagione. A quel punto potrebbe arrivare il via libero del club che poi si metterà al tavolo con la dirigenza giallorossa per trovare un accordo. Lo riferisce Sky Sport.