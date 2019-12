© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La soddisfazione più grande? I conti in ordine". Antonio Percassi, sul palco del Gran Galà del Calcio in quanto presidente dell'Atalanta, miglior squadra dell'ultima Serie A, guarda al sodo: "Non è un dettaglio. E facciamo investimenti e programmazione sulle cose che possiamo fare. Siamo sulla buona strada, siamo contenti. E c'è ancora da fare".