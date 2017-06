Atalanta, Palomino a Bergamo nelle prossime ore. Stallo per Conti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul mercato dell?Atalanta da gianlucadimarzio.com. Per quanto concerne la situazione relativa a José Luis Palomino, invece, il difensore del Ludogorets è atteso a Bergamo nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. Sul fronte Conti, infine, l'Atalanta sta attendendo una nuova chiamata del Milan per un nuovo incontro con la dirigenza rossonera, che potrebbe risultare decisivo per chiudere, finalmente, la trattativa.