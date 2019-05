© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Palomino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Atalanta-Genoa: "C'è qualche compagno che avrà possibilità di giocare, abbiamo provato di tutto in settimana, ma l'importante è sapere come giocare dietro, sappiamo cosa fare, siamo tutti bravi e possiamo fare una bella partita oggi. Oggi c'è una squadra un po' diversa, non abbiamo difensori importanti, non c'è Gomez, vedremo cosa faremo".