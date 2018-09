Atalanta, parla il Papu Gomez: "Europa, dispiace per i tifosi e la società"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, parla quest'oggi al Corriere di Bergamo analizzando vari temi dell'attualità nerazzurra: "Che cosa non ha funzionato contro il Copenaghen in Europa League? Non abbiamo fatto gol nonostante le occasioni create. Mi riferisco soprattutto alla gara di andata. Ma anche al ritorno: basta ricordare il mio palo su punizione o le parate su Pasalic. Il calcio è così. Ci sono giorni in cui segni 8 reti al Sarajevo, 4 all’Haifa o 3 alla Roma, altre in cui il portiere non lascia passare nulla. Delusione smaltita? Piano piano se ne sta andando, ma dispiace soprattutto per i tifosi e per la società che quest’anno ha fatto un grande sforzo sul mercato. Dopo quella partita è arrivata la sconfitta di Cagliari? Per me non è figlia dell’eliminazione. Non credo ai contraccolpi psicologici. Contro i sardi è stata una partita strana perché hanno trovato un gol casuale appena prima dell’intervallo. Poi si sono chiusi dietro ed è stata dura. Oramai negli ultimi due anni chi arriva a Bergamo si mette in trincea per ripartire. Comunque è stata l’unica sconfitta in nove match. E il campionato è appena iniziato".