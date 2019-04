Atalanta, per Musa Barrow possibile cessione in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro da decifrare per Musa Barrow (20), attaccante dell'Atalanta che un anno fa sembrava il nuovo gioiello della Dea. Tuttosport scrive che, in caso di qualificazione dei nerazzurri in Champions League, il giovane gambiano avrà bisogno di rilanciarsi altrove per ritrovare spazio con continuità. Forse con la formula del prestito poiché la squadra bergamasca, in futuro, vorrebbe ancora puntare su di lui. In questo campionato, il classe 1998 non è riuscito a trovare la via del gol mentre ha segnato quattro volte durante la scorsa estate nei playoff di Europa League.