© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, smentendo la possibilità che Gasperini possa andare via. "Non abbiamo riscontri. Forse perché sanno già cosa risponderemo: non se ne parla. Gasperini è l’uomo giusto col gruppo giusto. Il mister ha grandi meriti e altri tre anni di contratto. Non si discute. Vedo giocare la squadra". Il dirigente nerazzurro poi ha parlato di Ilicic e del mancato acquisto di un centravanti a gennaio. "La prossima Atalanta sarà competitiva, con Ilicic intoccabile come tanti altri. A gennaio ci siamo sempre detti disponibili a investimenti che ci potessero migliorare. Questa squadra non è facile da migliorare e ora il mercato è molto cambiato per noi: quando ti presenti e sei l’Atalanta, i prezzi lievitano. C'è Barrow, al quale non potevamo chiudere tutte le strade".