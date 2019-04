© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Rai Sport, Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è tornato anche sull'eliminazione dall'Europa di inizio stagione. "Quanta acqua è passata sotto i ponti dalla serata di Copenaghen? Tanta acqua, però è servito, ci fa crescere- Il calcio è fatto così. anche quando pensi di avere tante occasioni come contro l'Empoli, è bello perché non c'è nulla di scontato. Il progetto continua come abbiamo fatto negli ultimi tre anni, la nostra impostazione non cambierà ma gradualmente puntiamo a crescere in modo proporzionale a una squadra provinciale come la nostra.