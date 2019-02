© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato del mercato e di Gasperini che vuole trattenere a tutti i costi: "Volevamo trattenere tutti i big e così è stato. Non abbiamo preso in considerazione nessuna offerta. Era giusto non toccare il giocattolo e puntare a fare un grande girone di ritorno. E poi è arrivato Ibanez: il ragazzo è forte".

E se a fine stagione qualche club si facesse avanti per Gasperini?

"Non me lo devono chiedere, assolutamente. Lo voglio qui a vita. L’Atalanta di Gasperini è la più bella di sempre, ha battuto tutti i record di oltre 110 anni di storia. Con lui è cambiata la mentalità: giochiamo convinti di poter vincere contro chiunque, l’accontentarsi non esiste più. Ha un modo di pensare diverso rispetto agli altri. È un genio, un maestro".