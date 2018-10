Atalanta, Percassi: "Peccato aver perso Ilicic per un periodo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a margine di un evento promozionale. "Siamo felicissimi, con il Chievo è stata una grande partita. Peccato aver perso Ilicic in un periodo importante, ma ora si è ripreso. Al Bentegodi ho visto tutta la squadra far bene. Gasperini ne inventa sempre, speriamo abbia qualcosa in serbo anche per sabato (con il Parma, ndr)".