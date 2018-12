© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta presente ieri al pranzo natalizio con la stampa e all’evento «Serata dei Ricordi» nel centro di Bergamo, parla in vista del mercato di gennaio. "Mio figlio Luca ha parlato dell’importanza di dare spazio anche ai giovani della Primavera, io sono d’accordo. Poi ci confronteremo con il mister e la dirigenza per definire una strategia. La rosa è di altissimo livello, fatta per l’Europa League. L’eliminazione di Copenhagen? Ha inevitabilmente impedito ad alcuni di trovare spazio. Qualcuno resterà, altri potrebbero andar via in prestito per giocare con regolarità. Noi stessi vogliamo valorizzare i giovani di nostra proprietà", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.