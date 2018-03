Atalanta, Petagna: "Questo è il mio gioco, a tre mi diverto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Hellas Verona (0-5 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Ti piace come ti fa giocare Gasperini?

"So che la nazionale passa per i gol. Questo è il mio gioco, quando giochiamo a tre punte mi diverto. Sono contento per Ilicic e per Gomez, il gol arriverà".

Cosa ti manca per fare più gol?

"A volte ho poche occasioni. Ne capita una partita, ma devo avere più cattiveria. Manca la sicurezza, io non calcio tanto in porta. Devo avere più velocità, ma ci sto lavorando. A volte mi trovo a fare l’ultimo passaggio. Quando inizierò a fare qualche gol in più assumerò più sicurezza".