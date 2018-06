Atalanta, possibile la permanenza di Djimsiti e D'Alessandro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento saluta Berat Djimsiti (25) e Marco D'Alessandro (27). Il difensore e l'ala sinistra tornano all'Atalanta, club disposto a trattenere l'albanese che - dopo 29 gare in A con le streghe - ha l'esperienza giusta per ben figurare nel prossimo torneo. Stessa sorte potrebbe capitare a D'Alessandro, impiegabile come arma a sorpresa nei preliminari di Europa League. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.