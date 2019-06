© foto di Federico De Luca

L'Atalanta ha un obiettivo chiaro e primario in vista del prossimo mercato: rafforzare l'attacco di Gasperini anche in chiave Champions League. I dirigenti atalantini stanno valutando diversi profili, ma i nomi che si ripetono con maggiore frequenza sono tre: Pavoletti, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare l'Europa con la Dea, Verdi, che non è sicuro della conferma nella squadra di Ancelotti, e Muriel, che la Fiorentina con ogni probabilità non riscatterà dopo il cambio di proprietà. A riportarlo è Tuttosport.