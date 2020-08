Atalanta-PSG, Tuchel punta su Icardi: "Sarà fondamentale che faccia una grande partita"

Thomas Tuchel punta questa sera su Mauro Icardi per la sfida contro l'Atalanta: "Mauro è molto importante specialmente adesso con l'infortunio di Mbappé e l'indisponibilità di Cavani. Sarà fondamentale che lui faccia una grande partita, che mostri la sua personalità e di saperci essere nelle gare che contano. È uno che non ha mai paura, che può sempre fare gol. Che di dà affidabilità tattica sia offensiva che difensiva. Si è integrato alla grande nel gruppo, non è stato neanche difficile visto che siamo piani di giocatori sudamericani nello spogliatoio. Ebbene, è giunto per lui il momento di dimostrare che ci può trascinare alle semifinali".