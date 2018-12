© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Remo Freuler firmerà il rinnovo contrattuale con l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che il 26enne centrocampista svizzero a breve estenderà il suo accordo con la Dea fino al 2023, allungando l'attuale intesa di una stagione. La firma è attesa nei prossimi giorni, al più tardi entro Natale. E' stato superato l’ostacolo-bonus, quelli sui premi legati al numero delle presenze in stagione e alla qualificazione in Europa League. La proprietà è decisa nel premiare l'elvetico, al quale verrà riconosciuto un incremento di ingaggio: dai 500.000 euro attuali si arriverà a 900.000 (quota 1 milione di euro con gli incentivi).