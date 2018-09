Atalanta, ricorso per la squalifica di Gasperini

18.50 - Dopo essere stato eliminato al primo turno dei preliminari di Champions League dagli ungheresi del Vidi, il Dudelange, avversario questa sera del Milan, ha dovuto giocare tre turni preliminari per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League. Ecco, nel dettaglio, il...

LIVE TMW - EL, Lazio-Apollon: le formazioni ufficiali. Turn over per il Milan

Ghana, problema fisico per Asamoah. Il ct: "Lo preservo per il Kenya"

Ibrahimovic, il Pyramids vuole portarlo in Egitto. Con l'aiuto di Dida

Maradona nuovo tecnico del Dorados in Messico

MLS, New England espugna New York

Maradona-Dorados, messicani critici: "D10S in campo, flop in panchina"

Dorados, Maradona si presenta: "Non sono venuto qui per vacanza"

Emirati Arabi, Zaccheroni non convince: può arrivare Rui Faria

Weah di nuovo in campo: a 51 anni gioca in amichevole con la Nazionale

Del Bosque 'sposta' Bolt in difesa: "Dovrebbe coprire tutta la fascia"

Perla di Ibrahimovic in MLS: magia contro Toronto e gol numero 500

Pellè protagonista in Cina: trascina lo Shandong con un gol e un assist

Sneijder, incidente d'auto in Qatar: l'Al-Gharafa lo ritrae col collare

Aston Villa, McCormack torna in Australia: c'è il Mariners

Gabon, come ct il padre di Aubameyang in coppia con Cousin

L'Atalanta ha presentato ricorso per la squalifica a Gian Piero Gasperini. Il tecnico è stato inibito per una gara - quella contro il Milan - a causa di una bestemmia durante la partita contro la Spal.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy