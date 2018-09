Atalanta, Rigoni: "Per la Dea ho detto no alla Juventus"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Emiliano Rigoni è uno degli ultimi arrivi in casa Atalanta, ma ha già conquistato i tifosi della Dea grazie alla doppietta alla Roma. Oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Tra me e Gasperini il feeling è ottimo e lo ringrazio per avermi voluto così tanto. Dove posso rendere al massimo? Ovviamente decide il mister ma io possa esprimermi meglio da esterno. Io già atalantino doc? Mi hanno accolto tutti benissimo. Questo club è l'ideale per poter fare il grande salto di qualità. Perché l'Atalanta? E' la società che mi ha voluto più di tutte. Poi la Serie A è il top. Non avrei potuto scegliere diversamente dopo la Russia. Mi ha cercato anche la Juventus ma con la Dea parlavo già da un anno. Poi con lo Zenit a fine stagione decideremo cosa fare. Sicuramente non voglio tornare in Russia. Sogno di essere acquistato dall'Atalanta o da un'altra squadra europea. In tanti senza Europa? La concorrenza fa bene. Ci sono molti giocatori forti ma non vedo dove sia il problema. L'obiettivo? Io non mi pongo limiti e come squadra vogliamo riprenderci ciò che il Copenaghen ci ha negato"