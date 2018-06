Atalanta, rinnovo vicino per Gomez ma la Lazio prova a inserirsi

© foto di Federico Gaetano

La Lazio prova a dare fastidio all'Atalanta per Alejandro Gomez. Il giocatore sta per rinnovare il contratto con gli orobici ma Simone Inzaghi sogna di abbracciarlo e per questo i biancocelesti proveranno a convincere l'argentino, offrendogli un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione.