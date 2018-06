Atalanta, si lavora per Brignola. Mancini possibile contropartita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si continua a lavorare sull'asse Bergamo-Benevento per il possibile approdo di Enrico Brignola all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club nerazzurro sarebbe ancora lontano sia dai 15 milioni di euro chiesti dalla società sannita per il cartellino dell'esterno sia dai 10 che rappresentano la base d'asta minima. Nell'affare potrebbero rientrare alcuni giovani della Dea come il difensore ex Perugia Gianluca Mancini, anche se appare decisamente improbabile che i nerazzurri vogliano privarsene.