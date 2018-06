Atalanta, spunta Perotti: possibile contatto con la Roma per l'esterno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, dopo i tanti arrivi alla Roma per il reparto avanzato, potrebbe lasciare il club giallorosso nel corso di questa estate e su di lui spunta l'interesse dell'Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, dopo l'apertura dello stesso argentino, che ha strizzato l'occhio al suo ex tecnico Gian Piero Gasperini, il club orobico potrebbe presto farsi avanti con i capitolini, per chiedere informazioni sull'ex Genoa.