Atalanta, Toloi al 45': "Dobbiamo cercare di chiudere il match"

Nella sua storia l'Atalanta mai ha conquistato per tre anni consecutivi una qualificazione alle coppe europee. In un paio di occasioni si è fermata a due, nell'era Mondonico a cavallo degli anni '80 e '90 e questa Atalanta firmata Gasperini. La prestazione di questa sera, unita alle...

Gomez come il buon vino. E l'Atalanta sogna il record europeo

Udinese, Mandragora: "La rimonta col Parma ci carica per la Samp"

TOP NEWS Ore 20 - Lazio favorita per Ramsey. Rafinha vicino al Betis

Sconcerti: "Sorpresa Inter. CR7 non è un centravanti"

Atalanta-Frosinone, Gomez pennella e Hateboer segna: 2-0 per gli orobici

Napoli, Callejon convince: si attende l'offerta per il rinnovo

Rabiot verso l'addio al PSG: Juventus in pole, è sfida al Barcellona

Troppo Gomez e troppa Atalanta per il Frosinone: finisce con un netto 4-0

DS Siviglia: "Gonalons in prestito, parleremo con la Roma del riscatto"

Empoli, Krunic: "Non volevo partire, spero di segnare con continuità"

Atalanta, Gasperini: "Gomez il nostro CR7, è fondamentale per noi"

Gomez come il buon vino. E l'Atalanta sogna il record europeo

Atalanta, Hateboer: "Il gol in Europa mi ha dato molta fiducia"

Ad Sassuolo: "Spalletti sia onesto: Inter sottotono, il campo non c'entra"

Prima l'assist per il gol, poi un altro per l'occasione di Gomez. Ci stai prendendo gusto a giocare nell'area avversaria?

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy