© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il copione di Atalanta-Udinese non cambia, pronti-via e Luis Muriel firma il 4-1 a inizio ripresa. Assist perfetto di Gomez dalla sinistra dopo un'invenzione di Ilicic in profondità e destro del colombiano che non lascia scampo a Musso al 48'.